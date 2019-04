In Berlin lebende EU-Bürger können am 26. Mai 2019 in ihrem Herkunftsland oder in Deutschland das EU-Parlament wählen. Dazu müssen sie sich bis zum 5. Mai 2019 in den Bezirkswahlämtern registrieren, wie die Landeswahlleiterin bekanntgab. Um über diese Möglichkeit zu informieren und in Berlin lebende EU-Bürger zur Teilnahme an der Europawahl zu bewegen, startete der Kreisverband von Neukölln der Grünen am Mittwoch die Kampagne »You can vote!« Auf der Seite www.gruene-neukoelln.de/ep2019 wird der Ablauf zur Registrierung auf Deutsch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch und Italienisch erläutert. Es werden zudem mehrsprachige Ausfüllhilfen für das Formular bereitgestellt. Mit einem Flyer und einem Video wird auf der Straße und in den sozialen Medien für die Registrierung geworben. vfi