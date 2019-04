Ausstellung in Nürnberg

Eisenhüttenstadt. Die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat mit Olaf Jansen einen neuen Leiter. Als ZABH-Chef Frank Nürnberger Anfang 2018 als neuer Verfassungsschutzchef des Landes berufen wurde, war der 59-jährige Jurist zu der Behörde gewechselt. Seit Nürnbergers Weggang hatte er die ZABH als stellvertretender Leiter kommissarisch geführt. Dies habe Jansen bestens auf diese Führungsfunktion vorbereitet, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröder (SPD) am Mittwoch. »Als Leiter des Sachgebiets Rückführung weiß er auch, welch schwierige Herausforderungen die Einrichtung zu bewältigen hat.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Spitzenkandidaten der Linkspartei für die Brandenburger Landtagswahl am 1. September 2019 im Gespräch

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!