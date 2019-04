Joko Widodo wird Präsident Indonesiens bleiben. Foto: imago images/nd

Als Joko Widodo vor fünf Jahren die Präsidentenwahl in Indonesien gewann, wurde er international schnell mit einem anderen Politiker verglichen, der scheinbar aus dem Nichts erschienen war: Wie US-Präsident Barack Obama war Jokowi, wie Joko Widodo genannt wird, mit dem Versprechen angetreten, einen Wandel einzuleiten. Sein Aufwachsen in einem Slum in Surakarta, der Stadt, in der Jokowi später als Bürgermeister seine politische Karriere begann, und seine Versprechen, neue Jobs zu schaffen, Menschenrechte zu schützen und Korruption zu bekämpfen, erinnerten viele an den charismatischen US-Präsidenten.

Der heute 57-Jährige...