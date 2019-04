Kusel. Als Zeichen gegen eine »Vermüllung« der Innenstädte verzichten Die Grünen im Kreis Kusel (Rheinland-Pfalz) zur Kommunalwahl (26. Mai) auf Plakate. »Wir sollten nicht für Klimaschutz, Ressourcenschutz und gegen Plastikmüll argumentieren und gleichzeitig Plastikplakate oder kunststoffbeschichtete Pappplakate aufhängen«, sagte Parteisprecherin Anja Frey am Mittwoch. Der Beschluss sei kontrovers diskutiert worden - aber die Mehrheit habe zugestimmt. »Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen. Einer muss mal anfangen!«, sagte sie. Frey kündigte einen »möglichst ressourcenschonenden Wahlkampf« an. »Wir wollen auch insgesamt nicht zu viel Papier oder Plastik verschwenden.« dpa/nd

