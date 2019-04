Aachen. Ein Aachener hat sich bei der Polizei bedankt, weil ihm ein Beamter erst einen Strafzettel verpasste und dann einen Friseurtipp gab. Die Beamten hatten den Motorrollerfahrer in einer Fußgängerzone gestoppt. Laut Polizei war der Verwarnte »von Haar- und Bartschnitt eines Beamten dermaßen begeistert, dass er dessen Hausfriseur und Bartschneider erfragte«. Der Beamte habe den Tipp gegeben und der Rollerfahrer »war von der handwerklichen Leistung des Barbiers richtig angetan«, so die Polizei. dpa/nd

In Görlitz wird Ende Mai ein neuer Oberbürgermeister gewählt - und die AfD rechnet sich Chancen aus

