Zu Ostern werden wir wieder ein langes arbeitsfreies Wochenende haben, sogar mit Frühlingswetter. Die Zeichen auf Familientage stehen günstig; vielleicht plaudert und spaziert man mal ausgiebig. Handel, Gaststätten und Tourismuswirtschaft erwarten ein Absatzhoch. Zu Ostern (süddeutsch: an Ostern) wird fein gegessen (»Lamm oder Hase vom Fleischer Ihres Vertrauens«) und auch mal schärfer als sonst getrunken (»Osterwasser«). Kinder suchen Ostereier (für deren industrielle Produktion massenhaft Hähnchenküken zerschreddert wurden), und in ländlichen Gegenden macht man ein bisschen auf Tradition: Osterfeuer und Hefezopfbacken, Osterreiter und -bäume, Mädchen trinken kaltes Quellwasser, um hübsch zu bleiben, Jungen springen da rein, um anzugeben. Man kann sich also, eventuell sogar mit Goethes Faust‘schem »Osterspaziergang« im Hinterkopf, zufrieden »Frohe Ostern!« zurufen, von Ost nach West auch mal »Frohe Western!«, denn wir sind ja nicht na...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.