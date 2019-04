Politik im Stadion: In Algerien wird das gesellschaftliche Klima auch von Fußballfans aktiv mitbestimmt. Hier fordern Anhänger von Mouloudia Olympique Bejaya im Jahr 2016 »Nein zur Korruption« und die Gleichberechtigung der benachteiligten Berber. Foto: dpa/STR

In Algerien halten die Proteste an. Seit über einem Monat demonstrieren tausende Menschen für einen Systemwechsel. Auch der durch das Militär forcierte Rücktritt von Präsident Bouteflika beruhigt die Lage nicht. Das Volk fordert einen kompletten Neustart in der Politik und das Ende einer Regierung, die sich seit der Unabhängigkeit Algeriens 1962 festgefahren hat. Unter den Protestierenden befinden sich Menschen aus allen Bereich des Lebens: Ärzte, Geschäftsleute - und auch viele Fußballfans.

Algerische Ultras haben auf den unzähligen Demonstrationen gegen Bouteflika und dessen Machtapparat ihren Unmut gegenüber dem Regime gezeigt. Doch im Gegensatz zur Bevölkerung äußern sie sich schon lange öffentlich. Die algerischen Fußballstadien gehörten zu den wenigen Orten, wo man im Wochentakt Spannungen zwischen Regierung und Volk beobachten konnte, denn in Algerien beansprucht die Regierung den Fußball für sich. Er ist traditionell ihre ...