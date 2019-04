Potsdam. Gemäß dem neuen Polizeigesetz werden zukünftig auch Polizisten in Brandenburg Körperkameras tragen dürfen. Die Aufnahmen sollen nur auf gesicherten Rechnern der Polizei in Brandenburg gespeichert werden, erklärte das Innenministerium. Die sogenannten Bodycams sollen dem Schutz der Beamten dienen und erst eingeschaltet werden, wenn Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person droht. Getestet werden sie bereits seit Mitte 2017. Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die deutsche Bundespolizei wegen fehlender eigener Rechnerkapazitäten

