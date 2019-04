Wittstock. Brandenburgs sechste Landesgartenschau (LAGA) lädt bis zum 6. Oktober 2019 in rund 13 Hektar große Parkanlagen an der historischen Burgmauer von Wittstock ein. Die Ausstellung, die unter dem Motto »Rundum schöne Aussichten« 172 Tage lang unter anderem verschiedene Themengärten und eine spezielle Blumenhalle präsentiert, wurde Gründonnerstag von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnet. Die Ausstellung erinnert den Angaben zufolge auch mit zwei nach literarischen Vorlagen von Theodor Fontane (1819-1898) gestalteten Gärten an den 200. Geburtstag des märkischen Schriftstellers in diesem Jahr. Mehr als 27 Millionen Euro wurden den Angaben zufolge rund um die Landesgartenschau investiert. epd/nd