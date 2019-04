Veranstalter des Ostermarsches war die Berliner Friedenskoordination, ein Bündnis aus Friedensbewegten und Rüstungsgegnern. Die Auftakt- und Abschlusskundgebung fand jeweils vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz statt. Redner waren unter anderem der Bundesvorsitzende der NaturFreunde Deutschlands, Michael Müller, und die Schauspielerin Jutta Kausch.

Foto: Die Ostermarschbewegung hatte ihren Ursprung vor 60 Jahren in England. In der Bundesrepublik gingen in den 80er Jahren bis zu 300 000 Menschen bei den bundesweiten Ostermärschen gegen das atomare Wettrüsten auf die Straße. Seit 1982 ruft die Berliner Friedenskoordination jährlich zum Ostermarsch auf, zunächst nur in West-Berlin und nach Mauerfall in der gesamten Stadt. Es war der 38. Aufzug seitdem in Berlin. epd/nd Foto: dpa/Paul Zinken