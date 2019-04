In Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte sind etwa 120 Plakate der AfD zur Europawahl mit Farbe beschmiert worden. Polizeibeamt*innen entdeckten die mit grauer Farbe bemalten Plakate an Laternenmasten am Samstagvormittag auf der Strecke von der Mollstraße über den Platz der Vereinten Nationen bis zur Holzmarktstraße. Auch ein Standwahlplakat an der Mollstraße wurde mit roter Farbe beschmiert. Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließt die Polizei nicht aus. In Neu-Hohenschönhausen brannten am Sonntagmorgen mehrere Wahlplakate teilweise komplett ab. Vermutlich handelte es sich dabei um Plakate verschiedener Parteien, gab die Polizei an. Die Beschädigung von Wahlplakaten wird strafrechtlich verfolgt. dpa/nd