Es gibt viele Gründe, nicht zu tanzen (schlechte Musik, gute Unterhaltung, Wadenzwicken). Ein Tanzverbot jedoch, wie es auch dieses Jahr am Karfreitag galt, ist nach wie vor heftig umstritten. Aus Protest wurde mancherorts der Film »Das Leben des Brian« von Monty Python gezeigt. Zwar fanden die Vorführungen hinter geschlossenen Fenstern statt, hatten aber zur Folge, dass anderenorts Ben Beckers Bibel-Lesungen in Endlosschleifen zu hören waren. Dort, wo diese mit szenischen Aufführungen von François Villons »Lasterhaften Balladen und Liedern« gekontert wurden, provozierten Strenggläubige wiederum mit Dauergebetskreisen. Noch am Ostersonntag waren vor allem in Städten auf Bürgersteigen und Fahrradwegen vor den einschlägigen Clubs zähe Flashmobs von tanzwütigen Menschen zu beobachten. Derweil demonstrierten an rund 100 Orten der Republik friedliebende Zeitgenossen für Abrüstung zwischen den zerstrittenen Lagern. rst