In Goldenstedt bei Vechta brannte das Moor. Foto: dpa/Reinhard Ahlers/Kreisfeuerwehr Vechta

Statt Eiersuchen, Osterkaffee und Familienausflug war für viele Feuerwehrfrauen und -männer an den Feiertagen stundenlanger Einsatz angesagt. Zahlreiche Waldbrände waren ausgebrochen, die sich teils auf kleinere Areale beschränkten, teils aber auch großflächig ausdehnten und erheblichen Schaden anrichteten. Zur Ursache hieß es zumeist: unbekannt, die Polizei ermittelt.

Ob sie dabei erfolgreich sein wird, ist allerdings zu bezweifeln, wenn es um solche Großfeuer geht, wie sie in Niedersachsen ausgebrochen waren. So brannten im Landkreis Vechta im Westen des Landes gleich zwei große Moorgebiete. Mehrere Hundert Einsatzkräfte bekämpften das Feuer erfolgreich - doch am Dienstagvormittag flammte es in einem Waldstück durch starken Wind wieder auf.

Im etwas weiter westlich gelegenen Kreis Grafschaft Bentheim hatte zu den Osterfeiertagen ebenfalls ein Moor gebrannt: Rund 300 000 Quadratmeter des Naturschutzgebietes »Gildehauser Venn« waren betr...