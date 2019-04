Dresden. Forstbesitzer können beim Staatsbetrieb Sachsenforst Geld für Umbau und Verjüngung ihres Waldes beantragen. Nach Sturm- Schneebruch-, Dürre- und Borkenkäferschäden im vergangenen Jahr würden erheblich mehr Anträge als in den Vorjahren erwartet, teilte Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) am Dienstag in Dresden mit. Das Landwirtschaftsministerium rechnet mit etwa 300 Anträgen, im Vorjahr lagen 210 Förderanträge vor. Viele Waldbesitzer nutzten die entstandenen Schäden und forsteten einen Mischwald auf, sagte ein Sprecher. Insgesamt stünden 3,5 Millionen Euro für Waldumbau und -verjüngung natürlicher Wälder in Sachsen zur Verfügung. Unterstützt würden Vorhaben, die bis 2021 geplant sind. dpa/nd