Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Itzehoe. Lastwagenfahrer haben einen Radfahrer auf der Autobahn 23 in Schleswig-Holstein mit ihren Fahrzeugen abgeschirmt und dadurch möglicherweise vor einem fatalen Unfall bewahrt. Der unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehende 21-Jährige war nach Polizeiangaben vom Dienstag abends bei Itzehoe in Schlangenlinien auf der gesamten Breite der mehrspurigen Fahrbahn unterwegs. Drei Trucker positionierten sich daher mit ihren Fahrzeugen hinter ihn. Wie die Beamten in Itzehoe mitteilten, machte der Radler gleichwohl keine Anstalten, die Autobahn zu verlassen. Nach rund zwei Kilometern überholte deshalb einer der Lastwagenfahrer den Mann, schnitt diesem vorsichtig den Weg ab und ging zu ihm. Nach wenigen Worten brach der Fahrradfahrer zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. AFP/nd