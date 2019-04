Die Rallyefahrerin Heidi Hetzer ist tot. Sie sei über die Ostertage gestorben, teilten ihr Sohn und ihre Tochter am Dienstag mit. Heidi Hetzer wurde 81 Jahre alt. Zuvor hatte die »B.Z.« über den Tod berichtet. Die genaue Todesursache sei noch nicht bekannt, aber es deute alles auf Altersschwäche oder einen Unfall hin, teilten Hetzers Kinder mit. Möglich sei ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte zum Tod der Unternehmerin und Motorsportlerin: »Sie war mit dem Berlin-Wimpel am Kotflügel unterwegs, und sie ist erst recht als Person eine einzigartige und sympathische Botschafterin unserer Stadt gewesen.« dpa/nd

