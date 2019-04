Was soll das sein

Nach Ostern: Reifenwechsel ist angesagt. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Die Faustregel für den Reifenwechsel lautet »von O zu O«, also von Oktober bis Ostern. Muss ich meine Winterreifen, die noch viel Profil haben, zwingend austauschen oder kann ich mit meinen Winterreifen auch im Sommer fahren?

Jan B., Berlin

Bekanntlich gibt es in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Danach müssen Autofahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen Winter- und Ganzjahresreifen aufgezogen haben. In der Regel treten diese winterlichen Bedingungen nach Ostern nicht mehr auf.

Es gibt allerdings hierzulande keine rechtlichen Vorgaben, welche Art von Reifen Autofahrer im Sommer nutzen müssen. Mit anderen Worten: Winterreifen können auch im Sommer gefahren werden.

Eine guter Rat ist das jedoch nicht, sagen die Experten von DEKRA und TÜV. Denn Winterreifen verfügen über eine wesentlich weichere Gummimischung als Sommerreifen. Diese ist speziell auf kältere Temperaturen abgestimmt. Hier kann der Winterreifen aufgrund seiner Lamellenprofilierung seine Vorteile ausspielen.

Bei zweistelligen Plustemperaturen haben Winterreifen gravierende Nachteile gegenüber Sommerreifen. Durch die weichere Mischung erhöhen sich nicht nur der Reifenverschleiß und der Spritverbrauch. Durch das Walken der Reifen - also die Verformung beziehungsweise Instabilität des Materials bei hohen Temperaturen - verändert sich auch das Fahrverhalten des Autos. Gerade in Kurven reagiert das Fahrzeug dann schwammig, was zum Unfallrisiko werden kann.

Ein weiterer sicherheitsrelevanter Nachteil von Winterreifen im Sommer ist ihr längerer Bremsweg. Dieser kann sich bei einer Vollbremsung von 100 km/h zum Stillstand fast verdoppeln.

Zu Ihrer Anmerkung, dass der Winterreifen noch viel Profil habe, ist zu sagen: Der Reifen sollten generell nie bis zur letzten Rille - also nicht bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe - abgefahren werden. Je weniger Profil der Reifen hat, umso schlechter sind Traktion und Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn.

Unser Rat: Besser auf neuen Sohlen in den Frühling. Runter mit dem Winterreifen und rauf mit dem Sommerreifen. Schauen Sie sich beim Reifenwechsel aber die Pneus gut an. Zeigt der Sommerreifen Risse, Beulen, Schnitte oder Einstiche, ist der Fachmann gefragt, um zu prüfen, ob er weiter verwendet werden kann. Natürlich muss auch die Profiltiefe stimmen.

Beachten Sie beim Reifenwechsel: Damit sich die Reifen gleichmäßig abnutzen, sind die Reifen an Vorder- und Hinterachse paarweise zu tauschen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Laufrichtung der Räder gleich bleibt. Sie sollten auch den Reifendruck der seit Oktober des Vorjahres nicht mehr gefahrenen Sommerreifen prüfen. nd-ratgeberredaktion