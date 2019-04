Kommission will am Montag Entwurf für Richtlinie vorstellen

Den Zahlen der EU-Kommission zufolge fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Mit 37,4 Kilogramm pro Einwohner produziert Deutschland deutlich mehr als der EU-Durchschnitt von 31,1 Kilogramm pro Einwohner. EU-weit wird weniger als ein Drittel des entsorgten Plastiks recycelt.

Die EU-Kommission hatte 2015 einen Strategieplan zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft vorgestellt. Darauf folgte beispielsweise die Plastiktüten-Richtlinie von November 2016, die vorsieht, die Nutzung von Einweg-Plastiktaschen zu verringern. In Deutschland verpflichtete sich der Handel daraufhin, die kostenlose Abgabe von Plastiktüten einzuschränken.

Ja, die Richtlinie nennt verbindliche Ziele für die Verbesserung der Mülltrennungsquote. So sollen bis 2025 mindestens 77 Prozent aller Einwegplastikflaschen im korrekten Müllcontainer landen, bis 2029 mindestens 90 Prozent. Zudem sollen neue PET-Plastikflaschen 2025 zu mindestens 25 Prozent aus recyceltem Plastik bestehen. Bis 2030 soll diese verbindliche Vorgabe auf 30 Prozent angehoben werden.

Hersteller aller Produkte, die von der Richtlinie betroffen sind, sollen an den Kosten für Reinigungsmaßnahmen, Öffentlichkeitskampagnen und das Abfallmanagement im Zusammenhang mit ihren Produkten beteiligt werden. So soll die Tabakindustrie die Kosten für öffentliche Sammelsysteme für Zigarettenstummel übernehmen.

Einwegprodukte mit einem gewissen Kunststoffgehalt müssen gekennzeichnet werden. So sollen für bestimmte Produkte, etwa Trinkbecher, Hygieneeinlagen, Feuchttücher oder Luftballons, Kennzeichnungen mit Hinweisen für eine möglichst umweltschonende Entsorgung vorgeschrieben werden.

Einwegprodukte, für die es umweltfreundlichere Alternativen gibt, müssen spätestens ab 2021 vom Markt genommen werden. Dazu gehören Wattestäbchen, Plastikteller, Plastikbesteck, Trinkhalme und Luftballonstäbe. Ab 2024 dürfen Getränkebehälter aus Kunststoff nur vertrieben werden, wenn die Verschlüsse und Deckel am Behälter befestigt sind.

