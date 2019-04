Potsdam. Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg am 26. Mai spielen die Parteien in den kleineren Städten und Gemeinden eine untergeordnete Rolle. »Die Menschen dort interessieren sich für ihren Ort und nicht so sehr für Parteiprogramme«, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf. Daher seien freie Wählergruppen in den Gemeindevertretungen besonders stark. »Gewählt werden in den kleineren Orten oft Kandidaten, die man auch persönlich kennt«, erläuterte Graf. »Und es liegt auch an den Themen: Entscheidungen über den Bau einer Kita oder den Ausbau von Straßen sind einer ideologischen Betrachtung kaum zugänglich.«

So wurden nach den vom Landeswahlleiter veröffentlichten Ergebnissen bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 insgesamt 2382 Kandidaten von Wählergruppen in die Vertretungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gewählt. Das waren doppelt so...