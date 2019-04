Peking. China hat mit einer großen Schiffsparade den 70. Ge-burtstag seiner Marine gefeiert. Vor der ostchinesischen Küstenstadt Qingdao nahmen unter den Augen von Staats- und Parteichef Xi Jinping 32 chinesische Kriegsschiffe und 39 Kampfjets an der maritimen Waffenschau teil, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete.

