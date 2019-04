Nur-Sultan. Kasachstans Regierungspartei Nur Otan hat den amtierenden Übergangspräsidenten Kassim-Jomart Tokajew zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Juni nominiert. Tokajew bekam bei einem Sonderparteitag am Dienstag in der Hauptstadt Nur-Sultan die einstimmige Unterstützung der 600 Delegierten. Vorgeschlagen hatte ihn sein Vorgänger und Staatsgründer Nursultan Nasarbajew, der am 19. März seinen Rücktritt erklärt hatte. AFP/nd