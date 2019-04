Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Washington. Die US-Regierung hat Wolodymyr Selenskyj zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine gratuliert und dem Land Unterstützung gegen die »Aggression« Russlands zugesichert. Der Wahlsieg Selenskyjs sei ein Beleg für die »lebendige Demokratie« in der Ukraine nach »fünf Jahren unaufhörlicher russischer Aggression«, sagte Außenamtssprecherin Morgan Ortagus am Montag.

Selenskyj gewann rund 73 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Petro Poroschenko kam am Sonntag auf rund 24 Prozent und räumte seine Niederlage ein. Für die Ostukraine, in der Regierungstruppen gegen Separatisten kämpfen, kündigte Selenskyj neue Friedensgespräche an. AFP/nd