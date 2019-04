Luxemburg. Luxemburg trauert um Altgroßherzog Jean. Der ehemalige Staatschef des Großherzogtums starb am Dienstag im Alter von 98 Jahren. Das teilte sein Sohn und Amtsnachfolger, Großherzog Henri, mit. Jean regierte von 1964 bis 2000. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel würdigte Jean als einen großen Staatsmann, einen Helden und einen gutherzigen Menschen. Nach der Flucht der Herrscherfamilie vor den deutschen Besatzern ins Exil hatte Prinz Jean von 1942 an bei den »Irish Guards« der britischen Streitkräfte gedient und an der Landung in der Normandie teilgenommen. Bei der Befreiung der Stadt Luxemburg durch alliierte Truppen vom September 1944 wurde er von der Bevölkerung begeistert gefeiert. dpa/nd