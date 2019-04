Die paramilitärische Splittergruppe New IRA hat sich zu dem tödlichen Schuss auf die nordirische Journalistin Lyra McKee bekannt. Die Reporterin sei »tragischerweise getötet« worden, als sie an der Seite »feindlicher Kräfte« gestanden habe, zitierte die Zeitung »The Irish News« am Dienstag aus einer Erklärung der Splittergruppe. Die Polizei nahm eine 57-jährige Frau im Zusammenhang mit der Tat fest.

Die New IRA bat die Angehörigen McKees »aufrichtig um Entschuldigung«. Die Gruppe erklärte, sie habe nach dem »Einfall schwer bewaffneter Streitkräfte der britischen Krone in den Stadtteil Creggan, der Ausschreitungen provozierte, unsere Freiwilligen eingesetzt, um einzugreifen«. Nach Angaben der »Irish News« benutzten die Paramilitärs in der Erklärung ein einst festgelegtes Codewort - eine gängige Kommunikationsform während des jahrzehntelangen Konflikts in Nordirland.

McKee war am Donnerstagabend am Rand...