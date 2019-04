Colombo. Die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) hat sich am Dienstag zu den Osteranschlägen in Sri Lanka bekannt. Das Terrornetzwerk lieferte allerdings auf seinem Nachrichtenkanal Amaq keinerlei Beweise für seine Behauptung. Sri Lankas Regierung hatte zuvor die blutigen Anschläge auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag mit über 320 Toten als einen Racheakt islamischer Terroristen für das Moschee-Massaker Mitte März im neuseeländischen Christchurch bezeichnet.

Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene erklärte vor dem Parlament in Colombo, »das Attentat sei ein Vergeltungsakt für den Angriff auf Muslime in Christchurch« gewesen. Sri Lanka werde alles tun, um alle Terrorgruppen im Lande auszulöschen, sagte der Minister laut der Zeitung »Daily Mirror«. Bei dem Anschlag eines Rechtsextremisten in Neuseeland waren 50 Menschen ums Leben gekommen.

Die Re...