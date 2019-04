Schönwalde-Glien. Brandenburgs Brauer wollten am Dienstag ihren neuen Bierbotschafter küren. Doch ihr Wunschkandidat Dieter »Maschine« Birr (75), der Frontmann der Puhdys, ist erkrankt. Das teilte der Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien mit. »Maschine hat uns Brauern vom Krankenbett einen wunderschönen Tag des Deutschen Bieres gewünscht«, sagte Vereinschef Jörg Kirchhoff in Schönwalde-Glien. Noch amtiert Ex-Boxer Axel Schulz als Bierbotschafter des Landes. dpa/nd

