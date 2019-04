Schön, schön

Memoiren von Prince

Lesedauer: 1 Min.

Knapp dreieinhalb Jahre nach seinem Tod sollen Ende Oktober die Memoiren des US-Musikers Prince erscheinen. Das kündigte der Verlag Penguin Random House an. In dem Buch »The Beautiful Ones« (Die Schönen) sind demnach nicht nur von Prince vor seinem Tod selbst verfasste Lebenserinnerungen nachzulesen, sondern auch bislang unbekannte Fotos sowie Aufzeichnungen von Musiktexten zu sehen. Darüber hinaus werden handschriftliche Notizen zu seinem Album »Purple Rain« veröffentlicht, das ihn 1984 weltweit bekannt gemacht hatte. Das Buch hat 288 Seiten und soll am 29. Oktober herauskommen. Es erscheint im Verlag Spiegel & Grau, der zu Penguin Random House gehört. Zu einer möglichen deutschen Übersetzung gab es zunächst keine Informationen. »The beautiful Ones« hieß auch ein Song vom Album »Purple Rain«. Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker war am 21. April 2016 in seinem Anwesen Paisley Park nahe Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. dpa/nd