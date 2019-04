Berlin. Die Bundesregierung will Kinder von pflegebedürftigen Eltern einem Pressebericht zufolge deutlich entlasten. Sie sollen künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 100 000 Euro finanziell in die Pflicht genommen werden können, wie es dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge in einem Entwurf des SPD-geführten Bundesarbeitsministeriums heißt. Ziel sei »eine substanzielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien«. Die Neuregelung soll dem Bericht zufolge noch vor der Sommerpause ins Bundeskabinett. AFP/nd