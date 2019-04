Bei Reinfeld wird der Fahrdraht montiert. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Der derzeitige Bau einer fünf Kilometer langen Teststrecke für per Oberleitung elektrisch angetriebene Lkw auf der Autobahn A 1 zwischen Hamburg und Lübeck nahe Reinfeld wird in Zeiten der propagierten Verkehrswende als innovatives Meisterstück gefeiert. Doch unmittelbar vor Fertigstellung melden sich noch einmal Skeptiker zu Wort.

Bereits für den Feldversuch gab es einen erheblichen Aufwand, initiiert vom Bundesumweltministerium, das zudem noch eine weitere E-Highway-Pilotstrecke auf der Autobahn zwischen Darmstadt und dem Flughafen Frankfurt am Main sowie auf der Bundesstraße B 462 bei Rastatt angeschoben hat. Allein für die Umsetzung in Schleswig-Holstein sind 19,1 Millionen Euro bereitgestellt worden, fünf mehr als bei der Vorstellung 2017 veranschlagt. Die Umrüstung mit einer Oberleitung über der jeweils rechten Fahrspur in beide Richtungen ist nahezu fertig. Anfang Juni ist man betriebsbereit. Aber erst im Herbst soll ein erster L...