Plauen. Die Stadt Plauen im Vogtland hat eine neue Attraktion. 15 Vater-und-Sohn-Paare des Zeichners Erich Ohser wurden am Dienstag in der Innenstadt erstmals präsentiert. Die vom als e.o. plauen bekannten Karikaturisten geschaffenen Figuren weisen künftig den gut einen Kilometer langen Weg von der Bahnhofstraße bis zum Erich-Ohser-Haus. »Die beiden Figuren Vater und Sohn von e.o. plauen sind bei allen Generationen bekannt und beliebt, weit über die Grenzen des Vogtlands, ja Deutschlands hinaus«, sagte Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) bei der Präsentation. Die lebensgroßen Holzfiguren hat der Bildhauer Hartmut Rademann angefertigt. Finanziert wurde die Aktion über Patenschaften von Unternehmen und Vereinen. dpa/nd

