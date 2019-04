Leipzig. Sachsen kann in diesem Jahr laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf mehr Maikäfer hoffen. Er rechne in den kommenden Wochen mit vielen Käfern, erklärte Insektenkundler Dr. Matthias Nuß. Er könne allerdings nicht sagen, wann es zuletzt im Freistaat ein so genanntes Maikäferjahr mit einer sehr großen Zahl der Insekten oder gar eine Maikäferplage gegeben habe. »Da müsste man bereits ältere Literatur prüfen.« Der Maikäfer gräbt sich nach vierjähriger Verwandlung von der Larve zum erwachsenen Käfer Ende April und Anfang Mai aus dem Boden. dpa/nd