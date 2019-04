Düsseldorf. Von Ostersamstag bis Montag ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen zu 38 Einsätzen wegen ausufernder Hochzeitsfeiern gerufen worden. Das teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Bei Gladbeck sollen rund 50 Fahrzeuge die A 52 blockiert haben. Laut Zeugen fackelten Hochzeitsgäste Pyrotechnik ab und beleidigten Fahrer, die wegen ihnen im Stau standen. In Köln zählte die Polizei 50 Zweite-Reihe-Parker bei einer Hochzeit. dpa/nd