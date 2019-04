Unter der Oberfläche brodelt es an der Bucht Foto: imago images/Stefan Zeitz

«Etikettenschwindel», so lautet die rechtliche Einschätzung zu der Freifläche des geplanten Aquariums «Coral World» an der Rummelsburger Bucht, die im umstrittenen Bebauungsplan Ostkreuz als «öffentliche Parkanlage mit Spielplatz» festgesetzt werden soll. Die Fläche solle «als ›Wasserpark‹ Teil seines Konzepts zum Wasserhaus werden», heißt es in der Präambel des öffentlich-rechtlichen Vertrages «über die Herstellung einer öffentlichen Grünanlage», der im April 2017 zwischen dem Bezirk Lichtenberg und dem Investor, der Coral World Berlin GmbH, geschlossen wurde.

700 000 Euro müssen durch das Unternehmen in die Errichtung der kleinen Grünanlage fließen, außerdem ist es bis mindestens Ende 2037 verpflichtet, den Unterhalt zu bezahlen. Dafür gibt es auch ein Entgegenkommen des Bezirks bei der Nutzung. Die Grünanlage werde «in Teilbereichen eingezäunt und nach Anbruch der Dunkelheit geschlossen», heißt es im Vertrag. In Abstimmung mit dem L...