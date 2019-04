Der Berliner Erinnerungsort »Parlament der Bäume« für die Mauertoten wächst weiter. Auf dem vom Aktionskünstler Ben Wagin geschaffenen Gelände pflanzte die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) am Mittwoch einen neuen Apfelbaum. Das Mahnmal auf dem ehemaligen Todesstreifen in unmittelbarer Nähe des Bundestages umfasst aktuell rund 100 verschiedene Bäume sowie 58 originale Segmente der Berliner Mauer. Anlässe der neuen Baumpflanzung sind der »Tag des Baumes« am Donnerstag sowie die Europawahl am 26. Mai. Mit der Aktion soll laut Wagin zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen werden. Dabei solle für mehr Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit gestimmt werden. epd/nd