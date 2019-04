Trotz der anhaltend trockenen Witterung hat das Umweltministerium in Brandenburg die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Brandenburgs überraschend herabgestuft. Das bestätigte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Mittwoch dem »nd« auf Nachfrage. Mit Ausnahme einiger Bereiche in der Prignitz sei die Warnstufe über Nacht nach Auswertung der Computerdaten flächendeckend zunächst von 5 auf 4 zurückgenommen worden. In der Uckermark und im Landkreis Barnim, wo zeitweise niedrigere Temperaturen als in den anderen Landesteilen gemessen wurden, galt zudem am Mittwoch die Waldbrandwarnstufe 3. »Ich sehe bisher aber keine grundsätzliche Entspannung«, sagte Engel. Der Rückgang der Waldbrandgefahr habe aller Voraussicht nach zunächst nur vorübergehenden Charakter.

»An diesem Donnerstag rechnen wir mit sommerlicher Witterung, die Meteorologen sprechen bei erwarteten Temperaturen über 25 Grad Celsius sogar von einem Sommertag«, sa...