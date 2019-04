Schwerin. Der Verfassungsschutz (VS) Mecklenburg-Vorpommern beobachtet einem Bericht des NDR zufolge die Greifswalder Burschenschaften Rugia und Markomannia Aachen. Hintergrund sei das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD, in dem die Gruppierungen Der Flügel und die Junge Alternative als rechtsextreme Verdachtsfälle eingestuft wurden. Aus dem Gutachten geht auch hervor, dass mehrere AfD-Politiker Kontakte zu den Burschenschaften haben sollen. Das Schweriner Innenministerium wollte den Bericht nicht direkt bestätigen. Das Gutachten sei die Grundlage für die »Sachverhaltsaufklärung« innerhalb der Verdachtsfälle in der AfD, so eine Ministeriumssprecherin. Darüber, ob die Burschenschaften beobachtet werden und wie, werde generell keine Auskunft gegeben. Dem Gutachten des VS zufolge ist der Neubrandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Enrico Komning Mitglied der Rugia, der Landtagsabgeordnete Ralph Weber soll dort Vorträge gehalten haben. Fraktionschef Nikolaus Kramer soll laut dem NDR-Bericht Mitglied der Markomannia sein. LINKEN-Politiker Peter Ritter betonte, es sei fraglich, wie sinnvoll eine Beobachtung sei, wenn die Ergebnisse hinter verschlossenen Türen blieben. dpa/nd