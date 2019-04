Warum machen in Deutschland bisher nur Danone und Iglo mit?

Ja. Wir haben zum Beispiel das Einkaufsverhalten von rund 300 000 Kunden in über 60 Supermärkten beobachtet. Nutri-Score war das effektivste Deklarationssystem. Sind die Produkte so gekennzeichnet, enthält der Einkaufskorb im Durchschnitt mehr gesündere Lebensmittel als normalerweise. Haben Konsumenten bei einem Produkt die Wahl, kaufen sie das mit weniger Salz und Fett. Das Ampelsystem zeigte die beste Wirkung bei Haushalten mit dem geringsten Einkommen.

Auf jeder Tiefkühlpizza oder jedem Schoko-Riegel steht heute bereits, wie viel Kohlenhydrate, Fett und Vitamine in dem Produkt stecken. Reicht das nicht?

Die Ampel ist ein sehr guter Weg, um Konsumenten zu helfen, bewusst gesündere Lebensmittel auszuwählen. Sie bringt Hersteller dazu, ihre Rezepturen anzupassen und gesündere Fertigprodukte herzustellen. Etwa indem sie weniger Zucker in ihre Joghurts mischen als bisher.

Über 110. Sie machen 20 Prozent des Marktes aus. Darunter sind Produzenten wie der Konservenhersteller Bonduelle sowie Supermärkte wie Intermarché, Auchan oder Leclerc. Macht ein Unternehmen mit, muss es all seine Produkte kennzeichnen. Rosinenpickerei dulden wir nicht. Für die Umstellung hat die Firma zwei Jahre Zeit. Auch in Belgien und Deutschland kennzeichnen einige Firmen Lebensmittel mit Nutri-Score.

Wie viele Unternehmen benutzen in Frankreich die Nutri-Score-Ampel?



