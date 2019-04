Moskau. Die russische Regierung hat die Regeln zur Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft für Bewohner der Ostukraine erleichtert. Ein von Präsident Wladimir Putin am Mittwoch unterzeichnetes Dekret sieht vor, dass Menschen in den selbsterklärten Republiken Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine künftig in einem vereinfachten Verfahren russische Pässe erhalten können. Demnach soll die Entscheidung der russischen Behörden über einen entsprechenden Antrag nicht länger als drei Monate dauern. Der Schritt Moskaus erfolgte wenige Tage nach der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum neuen Staatschef der Ukraine. Selenskyj hatte die Friedensverhandlungen für die Ostukraine mit Russland in seiner Siegesrede am Sonntagabend als Priorität benannt. Kiew will unterdessen den UN-Sicherheitsrat anrufen, um zu verhindern, dass Russland Pässe an Ostukrainer ausgibt. Das sagte der Botschafter der Ukraine bei der UNO, Wladimir Jeltschenko. Agenturen/nd