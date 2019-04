Ihor Kolomojskyj arbeitete am Sturz Petro Poroschenkos mit. Foto: AFP/Vladyslav Musienko

Neben dem Oligarchen Rinat Achmetow gehört der aus der ostukrainischen Stadt Dnipro stammende Ihor Kolomojskyj, der zweitreichste Mann der Ukraine, seit Jahrzehnten zu den wichtigsten politischen Strippenziehern des Landes. Den Grundstein seines Vermögens legte der 56-Jährige in den 1980ern Jahren. In Moskau erworbene Waren verkaufte er einfach in Dnipro, damals Dnipropetrowsk, weiter. Später gründete er die Privatbank, die bald zum größten Geldinstitut des Landes wurde, wobei Schmiergeldzahlungen an den damaligen Ministerpräsidenten Pawlo Lasarenko nicht geschadet haben dürften. Bald entdeckte Kolomojskyj, der neben dem uk...