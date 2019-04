Hongkong. Viereinhalb Jahre nach der »Regenschirm-Bewegung« für mehr Demokratie in Hongkong sind prominente Anführer der Proteste zu Haftstrafen von bis zu 16 Monaten verurteilt worden. Ein Gericht hatte Abgeordnete, Akademiker und Studentenführer wegen Anstiftung oder Verschwörung zur Störung der öffentlichen Ordnung bereits vor zwei Wochen schuldig gesprochen. Am Mittwoch wurde das Strafmaß verkündet. Juradozent Benny Tai und Sozialwissenschaftler Chan Kin-Man müssen für 16 Monate ins Gefängnis. Zwei weitere Protestführer wurden zu acht Monaten Haft verurteilt. Die Bewegung hatte 2014 Teile der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole wochenlang lahmgelegt. dpa/nd

