Berlin. Die Zahl der Rauschtrinker ist in den vergangenen Jahren laut der Krankenkasse KKH stetig gestiegen, vor allem in den östlichen Bundesländern. Der stärkste Anstieg sei mit einer Zunahme um 63 Prozent von 2007 bis 2017 in Sachsen erfasst worden, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Thüringen mit je 58 Prozent und Brandenburg mit 56 Prozent, teilte die KKH unter Berufung auf eine aktuelle Datenauswertung mit. Den geringsten Anstieg gab es demnach mit 19 Prozent im Saarland, 26 Prozent in Hamburg sowie 29 Prozent in Hessen. epd/nd