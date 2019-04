Genf. In Malawi hat in einem Pilotprogramm die weltweit erste Impfkampagne zum Schutz gegen die tropische Fieberkrankheit Malaria begonnen. Kinder bis zum Alter von zwei Jahren sollen mit dem Medikament RTS,S geimpft werden, wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte. Der Impfstoff sei nach 30 Jahren Forschung die erste Substanz, die das Malaria-Risiko bei Kindern deutlich senken könne. In klinischen Tests habe RTS,S in vier von zehn Fällen eine Infektion verhindert. In den nächsten Wochen wird das Programm mit dem Impfstoff der britischen Firma GlaxoSmithKline, die zehn Millionen Dosen davon gratis bereitstellt, auf Ghana und Kenia ausgeweitet. epd/nd