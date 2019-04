Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist sicherlich der juristisch gewiefteste Umweltverband. Ihre Klagen gegen Kommunen mit übermäßig hoher Schadstoffbelastung der Luft haben die Dieselproblematik in Deutschland erst richtig ins Rollen gebracht. Doch die DUH nimmt sich auch kleinere Gegner vor: Zum Zwecke des Umwelt- und Verbraucherschutzes verschickt man Abmahnungen etwa an Immobilienmakler, die entgegen den gesetzlichen Vorgaben bei der Bewerbung eines Objekts Angaben zur energetischen Qualität vorenthalten, oder an Autohäuser.

Im Jahr 2016 traf es einen Händler aus dem Rems-Murr-Kreis im Stuttgarter Umland, der in seinem Internetauftritt ein Neufahrzeug bewarb und für Informationen zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen lediglich auf einen im Autohaus ausliegenden Leitfaden verwies. Die Umwelthilfe sah darin einen Verstoß gegen die Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung und verklagte den Händler, da er sich weigerte, eine Unter...