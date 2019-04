London. Die britische Premierministerin Theresa May hat offenbar grünes Licht für eine Beteiligung des umstrittenen chinesischen Technologiekonzerns Huawei am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich gegeben. Der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz Mays habe vereinbart, Huawei dürfe sich am Ausbau »nicht zentraler« Infrastrukturen wie etwa Antennen beteiligen, berichtete die Zeitung »Daily Telegraph«. Die »Times« schrieb etwas vorsichtiger, May erwäge einen »begrenzten Zugang« für Huawei. Den Berichten zufolge fiel die Entscheidung, obwohl mehrere Minister Bedenken äußerten, nämlich der Innen- und der Außenminister, der Verteidigungs- und der Handelsminister sowie die Ministerin für internationale Entwicklung. AFP/nd