New York. Der UN-Sicherheitsrat hat am Dienstagabend eine Resolution zu sexueller Gewalt in Konflikten angenommen. Demnach sollen Gewalttäter stärker verfolgt werden und Betroffene mehr im Fokus stehen. Damit auch die USA zustimmen, verzichteten die anderen Ratsm...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.