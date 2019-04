Menlo Park. Facebook bereitet sich mit einer Milliardenrückstellung auf Konsequenzen aus den jüngsten Datenschutzskandalen vor. Im Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Handelsbehörde FTC legte der Konzern im vergangenen Quartal drei Milliarden Dollar beiseite, wie das Online-Netzwerk am Mittwoch mitteilte. Facebook hat Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Die Rückstellung drückte den Gewinn im vergangenen Quartal auf 2,43 Milliarden Dollar nach knapp fünf Milliarden ein Jahr zuvor. dpa/nd

