Nach Ein-Frau-Protesten wie hier, folgt Sonnabend eine größere Demo. Foto: privat

»Hornbach sagt sorry«, heißt es in einem Werbespot der Kette. Und zwar an Fahrradfahrer, die von einem Auto aufgehalten werden, das voll beladen mit Einkäufen aus dem Baumarkt vor ihnen herkriecht.

»Sorry« sagt das Unternehmen nicht zu den asiatischen Frauen, die es mit seinem Werbevideo »So riecht das Frühjahr« rassistisch und sexistisch beleidigt hat. So sehen das jedenfalls die »MeToo-Koreanerinnen« und rufen deshalb für Samstag um 12 Uhr zum Protest auf dem Oranienplatz auf. »Sie haben sich noch immer nicht richtig entschuldigt, sie haben nur erklärt, warum sie die Werbung gemacht haben«, meint Eojin Son, eine der 30 taiwanesisch-deutschen, japanischen und südkoreanischen Organisatorinnen.

Das Werbevideo, das seit Wochen für Aufregung sorgt, geht so: Weiße alte Männer schwitzen bei der Gartenarbeit. Ihre Dreckwäsche inklusive Unterhosen wird danach luftdicht verpackt und an einen asiatisch wirkenden Ort verschickt, die Gründe dafür erfährt man in dem 46-sekündigen Video nicht. Dann reißt eine ostasiatisch aussehende Frau am Ende des 46-sekündigen Videos die Tüten gierig auf und schnüffelt so daran, als ob sie den Schweißgeruch der alten Männer geil fände.

»Diese Werbung ist sexistisch und rassistisch, wir sind wütend und beleidigt«, sagt Son. Hätte Hornbach die Entschuldigung in seiner Mitteilung von Anfang April ernst gemeint, hätte die Firma den Werbespot in allen Ländern und nicht nur in Deutschland gelöscht, meint sie.

Florian Preuß, Sprecher des Unternehmens, teilte »nd« mit, man habe in Reaktion eine eigene »Haltungsseite« eingerichtet, auf der man »Stellung gegen jede Form der Diskriminierung« beziehe. Der Spot sei nicht mehr »werblich«, sondern nur noch aus Gründen der »Transparenz« im Internet. Zudem habe man mit einigen Betroffenen einen Dialog in Bornheim abgehalten. »Zum Hauptsitz der Firma irgendwo auf dem Land zu fahren, haben wir natürlich abgelehnt«, sagt Son »nd«. Ihnen sei klar gewesen, was die Firma damit erreichen wolle. »Aber wir sind nicht deren asiatische Essens-Lieferantinnen oder Sex-Service«, ärgert sich Son über den Versuch des Unternehmens, ihre Kritik durch eine Einladung abzuschwächen.

Stattdessen demonstrierten nach Angaben der »MeToo-Koreanerinnen« in den letzten Wochen insgesamt 21 Frauen 15 Stunden vor Filialen des Baumarkts, etwa in Neukölln, und wiesen Vorbeilaufende auf die Diskriminierung hin. Online läuft die Kritik unter dem Schlagwort »Ich_wurde_geHORNBACHt«. »Die Demo am Samstag ist unsere letzte Warnung«, sagt Son, die zugleich Vorstandsmitglied der Koreanischen Grünen Partei in Europa ist.

Dass die Frauen es ernst meinen, bestätigt die Reichweite, für die Son und andere Betroffene sorgen: Der Deutsche Werberat beanstandete den Spot Mitte April, anders als etwa sein Österreichisches Pendant. Knapp 40 000 Menschen unterzeichneten eine Petition mit dem Titel »Wir stehen gegen das rassistische und frauenverachtende Unternehmen HORNBACH«. Ein Gesandter der Koreanischen Botschaft, Kwon Sehoon, hat Hornbach ebenfalls zur Entschuldigung aufgefordert und nach einer unzureichenden Antwort einen zweiten Brief geschickt. Auch die Zeitschrift »Migazin« teilte diesen Mittwoch einen offenen Brief von Rassismus-Betroffenen, die verlangen, dass Hornbach die Werbung endlich überall löscht sowie Antworten auf elf kritische Fragen. Sie nannten die Mitteilung, in dem das Unternehmen sich entschuldigt haben soll, »zynisch«.