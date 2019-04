Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Donnerstagmorgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. An Bord der Maschine waren 30 abgelehnte Asylbewerber, wie Beamte am Flughafen mitteilten. Es war die 23. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder insgesamt 563 Männer unter Zwang nach Afghanistan zurückgebracht.

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisierte in einer Mitteilung am Donnerstag, Bayern habe »wieder gut integrierte Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben«. Darunter war Herr A. aus Günzburg. Nach Angaben des Flüchtlingsrats hat er seit fast neun Jahren in Deutschland gearbeitet, bis er ein Verbot der Ausländerbehörde bekam. Ehrenamtlich habe er sich in einem Verein engagiert. Zudem sei A. auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle gewesen. »Beziehungen werden a...