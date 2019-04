Tallinn. Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid hat am Mittwoch den Chef der Zentrumspartei, Juri Ratas, erneut zum Ministerpräsidenten ernannt. Ratas wird eine Koalition aus seiner Partei, der rechtsgerichteten Ekre-Partei und der konservativen Isamaa-Partei anführen. Er versprach, sich dafür einzusetzen, dass sich jeder in Estland »unabhängig von seinem Geschlecht, seinem Alter oder seiner Herkunft sicher, nützlich und beschützt fühlen kann«. AFP/nd

