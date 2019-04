Potsdam. Hohe Geldstrafen drohen in Potsdam und Cottbus jenen, die achtlos Müll auf die Straße werfen. Allzu wirksam ist das nicht: Gerade in Parks würden immer wieder leere Verpackungen und Kaffeebecher liegen gelassen, beklagten die Sprecher beider Städte. Dass die rigorose Sanktionspolitik der Stadt Mannheim (Baden-Württemberg) unlängst für so viel Aufmerksamkeit sorgte, dürfte sie gewundert haben: Dort soll seit Anfang April jeder, der einen Kaugummi auf den Boden spuckt, 100 Euro zahlen.

In Cottbus werden bis zu 500 Euro fällig, wenn Müll einfach auf die Straße fliegt, in Potsdam sogar bis zu 1000 Euro. Dennoch nehme die illegale Mü...